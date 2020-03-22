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سفير الصين لدى الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي له

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T18:24:48+03:00
2020-03-22T18:27:28+03:00
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
سفير الصين لدى الرياض ينشر صورا من داخل الحجر الصحي له

أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينغ، دخوله الحجر الصحي المنزلي، وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.

ونشر السفير الصيني عبر حسابه في تويتر، عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.

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وقال تشينغ،: “تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية)”.

وأضاف: “أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة”، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: “ماذا تفعلون في المنزل؟”.

وكانت وزارة الصحة السعودية دعت المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلة: “ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375808

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