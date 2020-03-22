سلطان بن سلمان يعرض مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لاستخدامها كمراكز عزل

كل الوطن – الرياض:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ سلمه الله ـ للوقاية من فيروس كورونا الجديدCOVID-19))، وفي كتاب موجه إلى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و معالي وزير الصحة قدم سموه مقرات مراكز جمعية الأطفال ذوي الاعاقة الـ 11 المنتشرة في ثمانية مناطق بالمملكة تحت تصرف الجهات المسؤولة عن التصدي لفيروس كورونا، لاستخدامها كمراكز عزل – في أي وقت- للحالات المشتبه في إصابتها.

وذكر سموه الكريم ” أن مراكز الجمعية رهن تصرف وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى لاستخدامها كمراكز عزل وقائي في حالات الضرورة حيث بُنِيَت على أحدث المواصفات والمعايير العالمية كمنشأة صحية متكاملة بكافة خدماتها المساندة. ”

وأكد الأمير سلطان بن سلمان: “أنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فإن مقرات مراكز الجمعية على استعداد للمشاركة في جهود كافة الجهات المعنية في الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا”

وأوضح سموه في كتاب إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على: “جاهزية المراكز وكافة منسوبيها من الاخصائيين والاخصائيات للمشاركة في الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديدCOVID-19) )”

ومن جانبه أعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن شكره وتقديره لمبادرة سمو الأمير سلطان بن سلمان للتعاون في الجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية للوقاية من هذا المرض.

وعلى نفس الصعيد عبر معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة امتنانه وتقديره لما عرضه الأمير سلطان بن سلمان بتقديم مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الإحدى عشر لاستخدامها كمراكز عزل –في أي وقت- للحالات المشتبه في إصابتها، وأن ذلك ليس بمستغرب عن سموه الكريم وهو شخصية معروفة بتفاعلها مع القضايا الوطنية والإنسانية.