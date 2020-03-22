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المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
المغرب يوقف إصدار الصحف الورقية ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا

نواكشوط- سبوتنيك. : دعت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، ناشري الصحف والمجلات إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية بغية مواجهة انتشار فيروس “كورونا المستجد” المسبب لمرض (كوفيد – 19).

 وحثت وزارة الثقافة المغربية، في بيان، جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية ابتداء من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، لمنع تفشي فيروس كورونا”.

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وارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في المغرب إلى 104 إصابات بعد الكشف عن إصابات جديدة.

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وبحسب إحصائيات جديدة صادرة عن وزارة الصحة المغربية، نقلها موقع “العمق المغربي” فقد سجل اليوم 8 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 104 إصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأعلنت الحكومة المغربية في وقت سابق، منع السفر بين المدن المغربية في وسائل النقل العام، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تم تأكيد ما لا يقل عن 300.097 إصابة على مستوى العالم بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 12895 حالة وفاة، في 169 دولة وإقليمًا، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375834

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