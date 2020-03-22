موجة ركود سياحي جديدة تضرب مصر… وتوقعات بهبوط الإيرادات إلى صفر

كل الوطن- سبتونيك عربى: موجة ثانية من الركود تنتظر قطاع السياحة في مصر، الذي ما لبث أن حقق انتعاشة خلال العامين الماضيين، بعد نحو سبع سنوات من التراجع بسبب اضطرابات سياسية عانتها مصر منذ 2011، إلا أن انتشار وباء “كورونا المستجد”، جاء ليقضي على هذه الانتعاشة ويثير مخاوف العاملين في القطاع من موجة ثانية من الركود.

وبلغت إيرادات السياحة في مصر عام 2018-2019 نحو 12.5 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ2.7 مليار دولار عن العام السابق، وهو أعلى عام تحقق فيه السياحة إيرادات منذ عام 2010، وقبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حيث حقق القطاع السياحي إيرادات في عام 2009/2010 تقدر بـ10.8 مليار دولار، ومن بعد هذا العام بدأ المؤشر في التراجع.

في حديث مع وكالة “سبوتنيك” قال عضو غرفة شركات السياحة المصرية، كريم محسن إن “تقديرنا لحجم الخسائر بسبب فيروس كورونا يحسب بمقارنة عائدات السياحة عن شهور آذار/ مارس، ونيسان/ إبريل، وآيار/ مايو، خلال العام الماضي، ومقارنتهم بهذه الشهور من العام الحالي”، مضيفا “هذا العام ستكون الإيرادات صفر”.

وكإجراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، قررت الحكومة المصرية تعليق حركة الطيران وغلق جميع المطارات من 19 حتى 31 آذار/مارس الجاري، كما قررت إغلاق المتاحف والمواقع السياحية والأثرية بداية من غد الاثنين، وحتى نهاية الشهر.

كما شملت الإجراءات الحكومية الرسمية لمواجهة الفيروس تأجيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر.

وفي هذا السياق، يتابع محسن، أن “الإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الخسائر لم تعلن بشكل رسمي، وكل التصريحات التي قيلت لم يصدر بها منشورا رسميا بعد، أي أن البنك المركزي سيؤجل مطالبة شركات السياحة بمطالبة دفعات القروض”.

وحول موقف شركات السياحة من الأزمة يقول محسن “نحن عانينا من أزمة لمدة 7 سنوات بدون سياحة، موقفا ثابت، نحن نعرف كيف نحافظ على العمالة في كل الظروف، ونعرف كيف نقلل نفقاتنا، الكثير من الفنادق أغلقت، وبالتالي وفرت الكهرباء ومصاريف العمالة غير المنتظمة، سنتعامل مثلما تعاملنا في الأزمات السابقة، ومن لن يقدر على البقاء سيغلق”.