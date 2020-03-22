“كورونا”.. السيسي يناشد المصريين الالتزام أسبوعين

كل الوطن- فريق التحرير- الأناضول : دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، المصريين إلى مزيد من الالتزام والانضباط والجدية خلال الأسبوعين المقبلين، في مواجهة فيروس كورونا، حتى تخرج البلاد بسلام من الأزمة.

وقال السيسي، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي، إن الفيروس أوجد “أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم في تاريخ الإنسانية المعاصر، عبر انتشاره في 177 دولة، وسيكون العالم بعده مختلف عما قبله، نظرًا لتأثيراته الكبيرة جدًا”.

وحتى ظهر الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 319 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 13 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 95 ألفًا.

وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات احترازية علمية بشكل فوري تجاه الفيروس، عقب بدء الأزمة في الصين.

ومن بين هذه الإجراءات: قرارات اقتصادية، فضلًا عن تعطيل الدراسة، وإيقاف النشاط الرياضي، وتجميد رحلات الطيران، وتعليق الصلوات في المساجد والكنائس، وتعقيم الميادين والمؤسسات.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل بحسم مع الفيروس، ليس من باب التخويف، ولكن للخروج بسلام.

وتابع أن إجراءات بلده مرتبة ومنظمة وغير مسبوقة، وليس هناك إخفاء لأي شيء، مستنكرًا “حالة التشكيك”، رغم التعامل بشفافية، وإصدار بيانات تعكس الواقع.

وخاطب المصريين قائلًا: “نقعد أسبوعين ملتزمين (ولابد من) مزيد من الالتزام والمسؤولية والجدية والانضباط والحذر، فلا نريد لحجم الإصابات أن تزيد”.

وتابع السيسى: “لطف الله حتى الآن بمصر والإجراءات العلمية والاحترازية الحقيقية التي قامت بها الدولة، كل ذلك حال دون انتشار المرض”.

مشيرا إلى أنه “عندما يتم إعلان أرقام وبيانات من جانب الدولة ويتم التشكيك فيها ينسى المصريون أن هذه الحالة من التشكيك جزء من استراتجيتهم (لم يحددهم) على مدار 80 عاماً مضت ودائما ما يتبعون أسلوب التشكيك السلبي حتى يشعر المصريون بعدم الأمان وعدم الراحة”.

وأعلنت القاهرة، مساء السبت، تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الضحايا إلى 294 إصابة، توفى منهم 10، وتماثل 41 للشفاء.

وشدد على أن السلع متوفرة في البلد. ووجه الشكر إلى الأطباء بقوله: “تخوضون أمرًا كالحرب، فهي حرب أنتم أبطالها”.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.