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إمارة منطقة مكّة: سنلجأ إلى حظر التجوال في حال رصد تهاون في تطبيق الإجراءات (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T21:18:51+03:00
2020-03-22T21:19:37+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
إمارة منطقة مكّة: سنلجأ إلى حظر التجوال في حال رصد تهاون في تطبيق الإجراءات (صور)

أشادت إمارة منطقة مكة المكرمة بالتزام السكان بعدم الخروج من المنازل تفاعلا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الإمارة أن “المخالطة” هي السبب الأول حاليا للإصابة بـكورونا، داعية الجميع للبقاء في منازلهم والبعد عن التجمعات، مشيرة إلى أنه قد تلجأ إلى حظر التجوال في حال رصد تهاون في تطبيق الإجراءات.

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وأفادت بأنها تعمل على توفير جميع الخدمات الصحية لمواجهة كورونا، مشددة على أن التجمعات على كافة مستوياتها خطرة جدا، وحتى داخل المنازل يجب على الجميع التكاتف ضد هذا الوباء.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها في “تويتر”، صورا لشوارع محافظات القنفذة وأضم وبحرة والليث والخرمة، حيث تبدو خالية تماما من السكان الذين التزموا منازلهم.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شددت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ دخول المملكة، موضحة أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أفادت برصد 8 حالات شفاء خلال الفترة ذاتها.

المصدر: RT + “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375852

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