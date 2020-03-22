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الجيش المصري: وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T22:04:25+03:00
2020-03-22T22:24:00+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 دقيقةآخر تحديث : منذ 20 دقيقة
الجيش المصري: وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات

أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، أصدر الجيش المصري بيانا جاء فيه “تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي إبن من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد”.

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وشغل اللواء خالد شلتوت، منصب رئيس أركان إدارة المياه، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وكان المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي قد أعلن، أمس السبت، أن الجهات المعنية في القوات المسلحة قامت بعمليات تطهير وتعقيم لبعض الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375858

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