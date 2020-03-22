المستشارة الألمانية تدخل الحجر الصحي بسبب طبيب

دخلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الحجر الصحي، الأحد، بعد ثبوت إصابة الطبيب المسؤول عنها بفيروس كورونا المستجد.

وقال موقع “سكاي نيوز” إن المستشارة الألمانية دخلت الحجر الصحي، بعد ثبوت إصابة الطبيب الذي أعطاها لقاحات طبية، بفيروس كورونا الجديد، مساء الأحد.

وظهرت ميركل وهي تتسوق في متجر غذائي بالعاصمة الألمانية برلين، مساء السبت.

وسجلت ألمانيا 1948 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشهدت ارتفاع عدد الوفيات فيها إلى 55، مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجمعات لأكثر من شخصين خارج العمل، لوقف تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات