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انفوجرافيك.. تاريخ الأوبئة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-22T23:53:37+03:00
2020-03-23T00:06:26+03:00
تقاريرعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
انفوجرافيك.. تاريخ الأوبئة

كل الوطن – سبوتنيك

اختلف العلماء والباحثون الطبيون لسنوات حول التعريف الدقيق لمصطلح “وباء”، لكن الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع، هو أنه يشير إلى وقوع المرض وانتشاره على نطاق واسع عادة ما يتجاوز البلدان والمناطق الجغرافية.

ربما أول ما يجول في الذهن عند سماع هذا التعريف، هو فيروس “كورونا” المنتشر حديثًا في الصين، والذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف، لكن في الحقيقة، عند النظر إلى تداعيات أشد الأوبئة فتكًا بالبشرية على مدار التاريخ، يبدو هذا الأخير كحمى عابرة.

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وبحسب تقرير لموقع “إم بي إتش أونلاين” للدراسات والأبحاث الطبية، فإن الكوليرا والطاعون والجدري والإنفلونزا، كانت من أكثر الأمراض وحشية في تاريخ البشرية، لا سيما الجدري الذي قتل ما بين 300 مليون إلى 500 مليون شخص على مدار 12 ألف عام.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375869

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