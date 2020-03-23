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ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 283

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-23T12:27:19+03:00
2020-03-23T12:29:39+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا إلى 283

أعلنت السلطات في بريطانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات في بسبب كورونا إلى 283.

وأفادت وزارة الصحة بأن 47 شخصا توفوا في يوم واحد.

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وأشارت إلى أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع بـ665 مصابا ليصبح إجمالي من يحملون الفيروس القاتل إلى 5683.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية، لأن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة.

ونصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375883

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