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إرتفاع عدد قتلى تعاطي الكحول المغشوشة إلى 225 شخصا في 13 محافظة إيرانية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
إرتفاع عدد قتلى تعاطي الكحول المغشوشة إلى 225 شخصا في 13 محافظة إيرانية

أفادت روسيا اليوم بارتفاع عدد قتلى تناول الكحول المغشوشة “كوقاية من فيروس كورونا” إلى 225 في 13 محافظة إيرانية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

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المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375919

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