موسكو – واس : أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد المصابين في عموم روسيا إلى 438 إصابةً.

من جانبه ، دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين ضرورة إلزام سكان العاصمة – الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة – بالحجر المنزلي ابتداءً من 26 مارس الجاري إلى 14 أبريل القادم بسبب الفيروس المستجد.

من جهة أخرى سجلت الصحة الباكستانية أمس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إقليم بالوشيستان، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى ست حالات.

وأكد المتحدث باسم حكومة بالوشيستان لياقت شاهواني تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس الأحد، مشيرًا إلى أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا.

وأوضح أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كوفيد19) في البلاد ارتفع إلى 803 حالات.