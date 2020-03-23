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إصابة أبرز مذيعة إيرانية بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
إصابة أبرز مذيعة إيرانية بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إصابة أشهر مذيعة أخبار لديها بفيروس كورونا.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة التلفزيون، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “المذيعة البارزة في التلفزيون الإيراني الدكتورة، عاطفة ميرسيدي، أصيبت بفيروس كورونا المستجد”، مضيفا أنها “حاليا في الحجر الصحي”.

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وقدمت ميرسيدي مؤخرا عشرات البرامج على التلفزيون الرسمي للتوعية من خطر فيروس كورونا، وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة الإيراني الذي أصيب بالفيروس وتعافى منه مؤخرا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 1685 والمصابين إلى 21638 شخصا.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375926

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