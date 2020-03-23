المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بـ “كورونا”.. وارتفاع الإصابات في النمسا إلى 3611

كل الوطن – واس

سجلت المغرب سبع إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في 4 مدن مغربية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 122 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنهها سجلت 4 وفيات بسبب فيروس كورونا، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.

ارتفاع الإصابات في النمسا إلى 3611 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 3611 حالةً.

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و 611 في غضون يوم واحد.

وذكر البيان أنه أجريت اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و 429 ألف حالة حتى الآن كما سُجلت 16 حالة وفاة.