د. عبدالمجيد الجلاَّل: إخفاء ظهور الكورونا جريمة إنسانية!

مع انتشار جائحة الكورونا ، وحالة الهلع والرعب ، التي أصابت العالم ، خاصة في الصين ، وإيطاليا ، وإيران ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والعديد من الدول الأوروبية ، اهتم الرأي العام بقضية إخفاء معلومات وبيانات عن ظهور وباء الكورونا ، ووجهت اتهامات مباشرة إلى الصين والولايات المتحدة بالإهمال ، والاستهتار بمولده، ولو إنَّها تعاملت مع قصة الوباء بشيء من الجدية والاهتمام لأمكن التخفيف كثيراً من الخسائر في الأرواح !

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة الصينية علمت بظهور وباء كورونا خلال شهر ديسمبر 2019 ، حيث فضلت التعتيم بدلاً من المواجهة، بل وأجبرت الطبيب الذى اكتشف المرض على الصمت خشية تعرضها للإحراج السياسي ، تحت ضغط الكبرياء الصيني ، وكانت النتيجة تعريض ملايين البشر لمخاطر الموت ، أو الإصابة بالوباء.

وكانت أول استجابة حكومية واضحة لاحتواء المرض ، بعد نحو شهر ، من بدء ظهوره ، وبعد اكتظاظ المستشفيات بالمصابين ، حيث أبلغت السلطات الصينية مكتب منظمة الصحة العالمية في بكين بقصة الوباء وتفشيه بشكلٍ واسع .

هذا السلوك الصيني المُشين ، قابله سلوك أمريكي مستهتر ، تجاهل تقارير المخابرات عن الوباء ، فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، حذرت الرئيس، دونالد ترامب، وبشكلٍ سري ، من حجم وقوة انتشار وباء كورونا الجديد ، قبل الإعلان الرسمي الصيني بظهوره وتفشيه ، وعن أهمية اتخاذ إجراءات حكومية لاحتواء الأمر.

ولكن الرئيس ترامب ، والإدارة الأمريكية ، لم تهتم بإنذار المخابرات الأمريكية ، بل يبدو أنَّ الرئيس ترامب استبعد الأمر تماماً ، وتجاهله ، ولم يتخذ إجراءات احترازية، كان من شأنها الحد من انتشاره الحالي داخل الولايات المتحدة.

أكثر من ذلك ، أوردت الصحيفة ذاتها ، أن السيناتور الجمهوري ريتشارد بور، بادر إلى بيع أسهم بقيمة 628 ألف دولار، بعدما اطلع على تحذير المخابرات، في محاولة لتفادي أي خسارة ممكنة إذا تهاوت أسواق المال . وهذا أمرٌ لا يغتفر ، من نائب أمريكي يخالف واجبات مهامه ، في تنبيه الشعب بتقارير المخابرات ، ويتعمد خلاف ذلك للمحافظة على مصالحه الخاصة.

ختام القول ، الشفافية والمصداقية عناوين للعمل الجاد والمنضبط ، في مكافحة الكورونا ، ما دون ذلك ستظل سبل مواجهة الوباء تراوح مكانها.