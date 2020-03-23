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سيدة اوروبا الأولى في الحجر الصحي والسبب طبيبها

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
سيدة اوروبا الأولى في الحجر الصحي والسبب طبيبها
كل الوطن-  وكالات- فريق التحرير: أكد متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، شتيفن سايبرت، دخولها الحجر الصحي للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بكورونا.

وقال المتحدث باسم المستشارية، إنه عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته ميركل الأحد، أبلغها طبيب أن نتائج الفحص الذي أجرته يوم الجمعة جاء إيجابيا، وأنها مصابة بفيروس كورونا، وقررت ميركل عزل نفسها وإكمال عملها من المنزل.

وكشف المتحدث أن الطبيب الذي عالجها اكتُشف لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

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وأكد سايبرت في بيان موجز أن “المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة، وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل”.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل” في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه “يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة”، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفّوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375948

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