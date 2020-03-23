“حماس” توجه نداء عاجلا إلى الى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز

كل الوطن- متابعات- سبتونيك: وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، نداء عاجلا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لاتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وأضاف: “في ذكرى الإسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا الرباط المقدس بين أرض الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتماشى مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف”.

وذكرت الحركة، في بيان لها، أن “الفلسطينيين المعتقلين، لم يقترفوا ذنبا، ولم يرتكبوا إثما ولا جرما، وإنما جريرتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدسة”