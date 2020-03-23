اصابات جديدة بـ”كورونا” في سلطنة عمان والبحرين والكويت

كل الوطن- وكالات- فريق التحرير :

أعلنت كل من سلطنة عمان، والبحرين، ودولة الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا المستجد” وذلك على الرغم من تشديد التدابير الاحترازية في الدول الخليجية الثلاث.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، عبر “تويتر”، أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس المعروف بـ “كوفيد 19″، تعود لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين​​​.

وارتبطت تسع حالات من الـ 11 بالسفر والمخالطة؛ فيما تخضع حالتان لمزيد من التقصي الوبائي، وأصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 66.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس “كورونا”، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

وطالبت الوزارة “الجميع”، بالبقاء بالمنازل وتجنب المخالطة في الأوقات خارج فترة حظر التجول.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس، وارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 175 حالة.

من جانب آخر، أعلنت الإمارات، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين.

ويسري القرار بعد 48 ساعة؛ ويأتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

أما في السعودية، فأصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، اليوم، قرارا بفرض حظر تجول ليلي، في جميع أنحاء البلاد، بهدف الحد من انتشار العدوى.

المصدر: وكالات