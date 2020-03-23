سلطنة عمان… إصدار مرسومين ساميين

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين ساميين.

ونقلت صحيفة “الشبيبة” العمانية أن المرسوم السلطاني الأول قضى بتشكيل لجنة عليا للتعداد برئاسة معالي وزير الداخلية .

وتابعت الصحيفة أن المرسوم الثاني، قضى بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية، وذلك بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

وكانت وزارة الصحة في سلطنة عمان قد أعنلت، أمس الأحد، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس “كورونا” (كوفيد 19 )، لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن “الثلاث حالات الجديدة ترفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55 حالة”، مضيفة أن “17 حالة تماثلت للشفاء”.

وشددت الوزارة، على الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة ودور العبادة، كما حرصت على تنبيه جميع المواطنين والمقيمين للمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

المصدر: سبوتنيك