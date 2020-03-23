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تونس: بعد تسجيل 14 حالة جديدة… 89 مصابا بفيروس كورونا في تونس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
تونس: بعد تسجيل 14 حالة جديدة… 89 مصابا بفيروس كورونا في تونس

أعلنت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية في ندوة صحفية اليوم الاثنين 23 مارس 2020 انه تم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 89 حالة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375963

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