تونس: بعد تسجيل 14 حالة جديدة… 89 مصابا بفيروس كورونا في تونس

أعلنت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس نصاف بن علية في ندوة صحفية اليوم الاثنين 23 مارس 2020 انه تم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 89 حالة بعد تسجيل 14 إصابة جديدة
تونس: بعد تسجيل 14 حالة جديدة… 89 مصابا بفيروس كورونا في تونسسلطنة عمان… إصدار مرسومين ساميينإغلاق مستشفى في مصر بعد اكتشاف إصابة طبيب بكورونا داخل العناية المركزة“حماس” توجه نداء عاجلا إلى الى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيزالأمم المتحدة تحذر: بدون ماء نظيفة.. ”كورونا“ على أبواب اليمنسيدة اوروبا الأولى في الحجر الصحي والسبب طبيبهاد. عبدالمجيد الجلاَّل: إخفاء ظهور الكورونا جريمة إنسانية!المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بـ “كورونا”.. وارتفاع الإصابات في النمسا إلى 3611فيصل الفايق: نتائج “أرامكو” وتطبيق الشفافية“فيتش”: كورونا سيضرب الحسابات الخارجية لمصر 13 مليار دولار عائدات السياحة لمصر