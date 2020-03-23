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وزارة الداخلية المصرية تنفي معلومات عن فرض حظر للتجوال في البلاد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وزارة الداخلية المصرية تنفي معلومات عن فرض حظر للتجوال في البلاد

كل الوطن- متابعات- رنيم المشهراوى:  نفت وزارة الداخلية المصرية معلومات متداولة بشأن إتخاذ إجراءات لتنفيذ حظر للتجوال إبتداءً من مساء اليوم بالبلاد ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس ” كورونا”.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن ما تم تداوله بإحدى الصفحات المزورة المنسوبة لوزارة الداخلية بشأن إتخاذ إجراءات لحظر التجوال عار عن الصحة.

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ووتابع أن مثل تلك االمعلومات “تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأى العام .. وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة المشار إليها والقائمين عليها”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=375975

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