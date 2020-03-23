“الداخلية السعودية” تنشر فيديو تطلب فيه من المواطنين البقاء في منازلهم والالتزام بالتعليمات

حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم
نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم .
بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/FAH51XBtTH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 23, 2020
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