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“الداخلية السعودية” تنشر فيديو تطلب فيه من المواطنين البقاء في منازلهم والالتزام بالتعليمات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
“الداخلية السعودية” تنشر فيديو تطلب فيه من المواطنين البقاء في منازلهم والالتزام بالتعليمات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376002

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