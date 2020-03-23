“الداخلية السعودية” تنشر فيديو تطلب فيه من المواطنين البقاء في منازلهم والالتزام بالتعليمات

حفاظاً على صحتكم وسلامتكم وأمنكم

نأمل منكم البقاء في منازلكم والالتزام بالتعليمات التي وضعت من أجلكم .

بقائكم في منازلكم يبرهن استشعاركم بالمسؤولية، صحتكم تهمنا وأمنكم واجبنا. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/FAH51XBtTH

— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 23, 2020