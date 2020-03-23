ما تحتاج لمعرفته عن حقائق علاج كورونا حتى الآن!

أفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، بارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 335.

وأفادت وزارة الصحة بأن 54 شخصا توفوا في يوم واحد.

وأشارت إلى أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع إلى 5837.

وأكدت السلطات البريطانية في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية.

وأشارت إلى أن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة.

ونصحت الحكومة هؤلاء الذين ترصد لديهم أعراض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية