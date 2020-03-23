أكد الدكتور وائل صفوت المستشار لدى منظمة الصحة العالمية لفرانس24 أن نحو ثمانين بالمئة من المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” يتعافون، ولكن المشكلة تكمن في سرعة انتشاره التي تستنزف الخدمات الصحية وميزانيات الرعاية الصحية حول العالم.
فيديو: “80 بالمئة من المصابين بالكورونا يتعافون والمشكلة مع سرعة انتشاره”ما تحتاج لمعرفته عن حقائق علاج كورونا حتى الآن!“الداخلية السعودية” تنشر فيديو تطلب فيه من المواطنين البقاء في منازلهم والالتزام بالتعليماتتحذير من تفشي فيروس كورونا في مصر مثل الصين وإيطاليا ومطالبة بفرض حظر التجوالالرئيس الصيني يُوجّه رسائل عاجلة للعالم حول “كورونا”سوريا تعلن أول إصابة بفيروس كوروناتسجيل 34 وفاة و545 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندابومبيو: اتهامات المرشد الإيراني لواشنطن بنشر فيروس كورونا تلفيق يضع العالم في خطررسالة تحذيرية من مصري مصاب بكورونا إلى الشباب ممن “يعتقدون أنه ليس خطيرا”” صورة”“قرش الصحراء” يستعد لضرب 12 منطقة في مصر