فيديو: “80 بالمئة من المصابين بالكورونا يتعافون والمشكلة مع سرعة انتشاره”

أكد الدكتور وائل صفوت المستشار لدى منظمة الصحة العالمية لفرانس24 أن نحو ثمانين بالمئة من المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” يتعافون، ولكن المشكلة تكمن في سرعة انتشاره التي تستنزف الخدمات الصحية وميزانيات الرعاية الصحية حول العالم.

المصدر: فرانس24