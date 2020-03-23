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فيديو: “80 بالمئة من المصابين بالكورونا يتعافون والمشكلة مع سرعة انتشاره”

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة

أكد الدكتور وائل صفوت المستشار لدى منظمة الصحة العالمية لفرانس24 أن نحو ثمانين بالمئة من المصابين بفيروس كورونا “كوفيد-19” يتعافون، ولكن المشكلة تكمن في سرعة انتشاره التي تستنزف الخدمات الصحية وميزانيات الرعاية الصحية حول العالم.

المصدر: فرانس24

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376008

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