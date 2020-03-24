فرنسا تسجل 186 وفاة في يوم واحد ما يرفع الحصيلة إلى 860 منذ ظهور وباء كورونا على أراضيها

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الإثنين عن 186 حالة وفاة جديدة في فرنسا خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 860 حالة منذ ظهور الوباء على الأراضي الفرنسية.

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مساء الإثنين ارتفاع عدد إجمالي الوفيات في فرنسا بسبب فيروس كورونا إلى 860 حالة بعد أن توفي 186 مريضا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات إلى 19856 حالة مؤكدة في فرنسا مع تسجيل 3167 حالة إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. بينهم 8675 شخصًا يعالجون في المستشفيات وحالة 2082 منهم خطيرة.

ويعيش الفرنسيون حجرا صحيا فرضته الحكومة منذ الثلاثاء 17 مارس/آذار في سعي منها للحد من تفشي فيروس كورونا حيث فرضت إجراءات صارمة لتقييد التنقل والخروج من البيت.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن الأحد أن فيروس كورونا أودى بحياة طبيب فرنسي ليصبح بذلك أول ضحايا الفيروس من العاملين في المجال الطبي بالبلاد.

كما أقر البرلمان الفرنسي مساء الأحد مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يخول للحكومة سلطات واسعة لمدة شهرين لمحاربة جائحة فيروس كورونا العالمية.

فرانس24/ أ ف ب / رويترز