( فيديو ) متداول لسعودية تحرض على مخالفة أمر ملكي.. والسلطات تتدخل

كل الوطن- متابعات: أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تم القبض على فتاة ظهرت خلال مقطع فيديو وهي تحرض على مخالفة الأمر الملكي بمنع التجول في البلاد مساء⁩.

وقال المصدر، اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء جاء “بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور فيه تحرض على مخالفة الامر الملكي الصادر بحظر التجول”.

وأضاف أن “النيابة العامة أصدرت أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادا إلى المادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامي بحقها”.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما هو منطو على سلوكيات مجرمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول، والتعليمات المتعلقة به والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.