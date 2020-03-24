الصين مستاءة من التسييس الأمريكي لـ كورونا

دعت الصين، الولايات المتحدة، إلى عدم إلقاء اللوم على الدول الأخرى وعدم تسييس وباء كورونا المستجد.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، في تصريح صحفي امس، واشنطن بمحاولة العثور على “كبش فداء” للهروب من مسؤولياتها وضرب سمعة الآخرين.

وأضاف شوانغ، أن واشنطن أضاعت وقتها بمواقفها، داعيا إياها إلى عدم تسييس الوباء والإساءة الى الصين والدول الأخرى.

وأعلنت الصين عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في مدينة ووهان بؤرة انتشاره، وذلك لليوم الخامس على التوالي. لكنها أحصت عشرات الاصابات لمواطنين ووافدين قادمين من الخارج.

وأرسلت الصين مساعدات وطواقم طبية الى كل من ايطاليا وايران لمواجهة الفيروس الذي انتشر بشكل كبير.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب افاد الأحد بأنّه “مستاء قليلاً” من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ، متّهماً بكين مجددا بعدم المشاركة بمعلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد ترامب على أنّ السلطات الصينيّة “كان ينبغي أن تُعلمنا”، مُكرّراً عبارة “الفيروس الصيني” التي تزعج النظام الصيني بشدّة.

المصدر: وكالات