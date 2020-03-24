رسميا.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في بيان مشترك الثلاثاء، إرجاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الطرفان في بيان مشترك: “في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (الألماني توماس باخ) ورئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي”.

ويأتي التأجيل بعد أن أمهلت اللجنة الأولمبية الدولية نفسها أربعة أسابيع لبحث تأجيل محتمل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت كندا وأستراليا انسحابهما من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، فيما أكدت اللجنة الأولمبية الأميركية تأييدها لقرار التأجيل.

المصدر: وكالات