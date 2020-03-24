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شرطة نجران: القبض على مصور “الرفوف الفارغة”

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
شرطة نجران: القبض على مصور “الرفوف الفارغة”

كل الوطن – الرياض

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة ، مدعياً خلوها من السلع الغذائية، مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة ، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة ، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً، وأن “الأرفف الفارغة” مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أنه بفضل من الله، ثم جهود فرق البحث والتحري تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376071

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