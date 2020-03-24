تكدس جثث المتوفين بفيروس كورونا في مشهد الإيرانية

كل الوطن – الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عدداً كبيراً من الجثث مكدسة في ثلاجة الموتى بمدينة مشهد في إيران ولا يوجد مكان للجثث المتوفين الجدد .

ويظهر في الفيديو عدد من الجثث على الأرض والممرات وسيارة نقل الموتى وأخرى مازالت قيد التجهيز قبل التجهيز النهائي للدفن.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قد قال اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 122 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة، ووصل إلى 1934 حالة وفاة.

وأضاف جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أن العدد الإجمالي للمصابين بالمرض ارتفع بواقع 1762 حالة، خلال نفس الفترة، ووصل إلى 24811 إصابة.

وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل، في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني إنه تقرر أيضا تمديد الإفراج المؤقت عن بعض السجناء إلى 18 أبريل أو نحو ذلك لمكافحة انتشار الفيروس.

وكان روحاني قد قال، الاثنين، إنه ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.