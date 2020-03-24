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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 264 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 264 حالة

كل الوطن – الرياض

أحصت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء قتيلين و 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إعلامي إرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بـ 34 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد المصابين في الجزائر بهذا الوباء الى 264 حالة على المستوى الوطني.

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وحسب وزارة الصحة الجزائرية فقد تم تسجيل حالتي وفاة بولايتي بومرداس وتيزي وزو شرق العاصمة الجزائر لشخصين انتقلت إليهما العدوى من مغتربين كانوا في زيارة عائلية مؤخرا

وتشير الأرقام الدورية التي تقدمها وزارة الصحة الجزائرية الى ارتفاع كبير في عدد الحالات الجديدة المسجلة بهذا الوباء في الجزائر خلال اليومين الماضيين وسط توقعات بوجود عشرات الإصابات الأخرى التي لم يتم الكشف عنها بعد .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376080

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