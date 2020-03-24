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كارثة في إيطاليا: وفاة 743 مصاباً بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-24T21:15:05+03:00
2020-03-24T21:15:37+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كارثة في إيطاليا: وفاة 743 مصاباً بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت السلطات في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بأنها سجلت وفاة 743 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6820.

وقالت إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 69176 مصابا، شفي منهم 8326.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة «رويترز» بتسجيل نحو 400 حالة وفاة في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر تأكيده أن العدد الإجمالي للوفيات بالمنطقة ارتفع إلى 4175.

وأظهرت أحدث الأرقام في إيطاليا أن أكثر من 6 آلاف شخص لقوا حتفهم، بسبب الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا في العالم، مع ما يقرب من ضعف عدد الوفيات في الصين، التي ظهر الفيروس فيها العام الماضي.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376082

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