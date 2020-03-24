“الزموا بيوتكم” عبارة وحّدت العالم إلا مصر… تكبيرات ومسيرات ضد “كورونا” (فيديو)

مع تزايد قلقهم من انتشار فيروس كورونا، خرج مصريون في مناطق عدة يكبّرون من شرفات منازلهم ويدعون الله أن يرفع الغمة، لكن الأمر أثار جدلا واسعا بعدما خرج بعضهم إلى الشوارع في مسيرات تلهج بالتكبير والدعاء، قبل أن تفضها قوات الشرطة.

وتداول مغردون مقاطع مصورة لتكبيرات جماعية بين المصريين في مناطق عدة خاصة محافظة الإسكندرية، في مشهد يشبه ما شهدته بعض المناطق في إيطاليا وإسبانيا من غناء جماعي بهدف رفع الروح المعنوية للسكان.

أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة وحرام شرعاً ولا يراد بها وجه الله



الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعاً — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) March 24, 2020

وتسببت تجمعات أهالي مدينة الإسكندرية في مصر، في غضب واسع في البلاد بعدما قاموا بأغرب تصرف ممكن لمواجهة فيروس كورونا.

وخرج الكثير من أهالي الإسكندرية إلى الشوارع من أجل الدعاء لله أن يحفظ مصر من الفيروس اللعين، في تصرف وصفه البعض اسوأ تصرف في العالم.

ونظم أهالي منطقة أبو قير مظاهرة كبرى في الشوارع للدعاء على فيروس كورونا، حيث تدخل الأمن المصري في الأمر وبدأ بتفريق المسيرة والقبض على بعض المشاركين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.