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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في تركيا إلى 44 بعد تسجيل 7 حالات جديدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : منذ 46 ثانية
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في تركيا إلى 44 بعد تسجيل 7 حالات جديدة

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين.

وصرح قوجة بأنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية.

وأشار وزير الصحة إلى أن السلطات أجرت 3952 فحصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376106

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