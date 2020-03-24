فرنسا: تسجيل 240 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الضحايا يرتفع إلى 1100

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 240 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2448 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين بهذه العدوى في البلاد إلى 22304 حالات.

وأضاف سلمون أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت بواقع 240 حالة، ووصلت إلى 1100 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 860 أمس الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المصابين الذين يرقدون في غرف العناية المركزة يبلغ 2516 شخصا، 34% منهم أعمارهم تحت 60، فيما تتراوح أعمار 58% منهم ما بين 60 و80 عاما.

وتشير المعطيات الجديدة إلى استمرار تدهور أزمة فيروس كورونا في فرنسا، التي أصبحت، بعد حصيلة اليوم، الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء هذا الوباء.

المصدر: وكالات