وسائل إعلام: الحوثيون يمنعون سفينة أممية من مغادرة الحديدة

أفادت تقارير إعلامية بأن قواتا تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية احتجزت في ميناء الحديدة غربي اليمن سفينة تابعة للأمم المتحدة ومنعتها من مغادرة الميناء.

وذكرت وكالة “سبأ” الرسمية اليمنية، التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومصدر مطلع لـ “رويترز” أن السفينة كانت تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وأفراد البعثة الأممية.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة صباح اليوم الثلاثاء إلى ميناء المخا الذي تسيطر عليه حكومة هادي لإنزال ممثلي الحكومة الذين علقوا قبل أسبوعين مشاركتهم في فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

واستأجرت الأمم المتحدة السفينة لعقد اللقاءات المشتركة وتشغيلها كمركز عمليات لضباط الرقابة المشتركة والتي يفترض أنها مكان محايد لا يخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف.

وكانت الأمم المتحدة تعقد اجتماعات بين الأطراف المتحاربة على متن السفينة منذ شهور.

وأشارت وكالة “سبأ” إلى أن الفريق الحكومي علق عمله مع البعثة الأممية منذ 11 مارس بعد استهداف الحوثيين أحد ضباط الرقابة من أعضاء الفريق المذكور.

وقالت “رويترز” إن الحوثيين لم يردوا على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بالأمم المتحدة حتى الآن للتعليق على الموضوع.

المصدر: وكالات