إسبانيا: عدد وفيات كورونا يتجاوز 500 في يوم واحد

سجلت اسبانيا، ثاني دولة أكثر تضررا بوباء كورونا المستجد في أوروبا، رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في 24 ساعة بلغ 514 وفاة إضافية بين الاثنين والثلاثاء لترتفع الحصيلة الإجمالية لديها الى 2696 وفاة.

بحسب هذه الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة فأن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع بنسبة 20 بالمئة ويقترب من 40 ألف حالة مع تسجيل 39673 حالةً حتى الآن، فيما تزيد السلطات من اجراء الفحوصات.

وقال مدير مركز الطوارىء الصحية فرناندو سيمون في التصريح الصحافي اليومي “نحن في الأسبوع الصعب الذي نتوقع خلاله معرفة ما اذا سنتمكن بفضل اجراءات عزل السكان من بلوغ مرحلة ذروة (الوباء) والبدء بان نشهد تراجع عدد الحالات”.

في كل أنحاء البلاد بلغ عدد المرضى في العناية الفائقة 2636 فيما بلغ عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء من المرض 3794.

وأضاف سيمون “لحسن الحظ، لدينا يوميا عدد حالات شفاء أكثر مقارنة مع العدد الاجمالي للوفيات”.

ونشرت الحصيلة الجديدة فيما من المقرر أن يطلب رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز الثلاثاء من البرلمان تمديد إجراءات العزل التي صدرت في 14 آذارمارس حتى 11 نيسان/أبريل. ويرتقب أن يوافق البرلمان على هذا التمديد.

ولا يسمح للإسبان إلا بالخروج من بيوتهم بشكل فردي ومع الإبقاء على مسافات في ما بينهم وذلك لشراء الحاجيات الأساسية أو الذهاب إلى العمل في حال تعذر العمل عن بعد أو لتنزيه كلابهم لفترة قصيرة.

ولم تستبعد السلطات مع ذلك اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، آملةً بلوغ الوباء ذروته في الأيام المقبلة.

المصدر: ميدل إيست أون لاين