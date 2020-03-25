تسجيل الدخول
» » الملك سلمان يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول “G20” لبحث مكافحة أزمة كورونا

الملك سلمان يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول “G20” لبحث مكافحة أزمة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
الملك سلمان يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول “G20” لبحث مكافحة أزمة كورونا

أعلنت الرياض أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول “G20” لبحث سبل مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت الأمانة العامة السعودية للمجموعة بأن الرياض ستستضيف القمة الافتراضية لدول “G20” بعد غد الخميس للمضي قدما في “تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي”.

اقرأ أيضا...

وأضافت الأمانة العامة السعودية أن القمة سيشارك فيها كذلك زعما كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إضافة إلى الإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ستجري هذه القمة بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

وسبق أن دعت السعودية، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، الأسبوع الماضي، زعماء “G20” للتحاور عبر مؤتمر فيديو حول سبل مكافحة الجائحة وتداعياتها في ظل الانتقادات الموجهة إلى الدول الأعضاء بسبب “تقاعسها” في استجابتها لهذه الأزمة العالمية.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376142

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.