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ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (فيديو)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويتخذ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، من العاصمة طرابلس مقرا له.

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إلى ذلك، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن فرضها حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، يوم 18 مارس حظر التجوال التام من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذا القرار يستثني سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذه.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يطال جميع الجهات ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، مضيفة أن جميع المخالفين للحظر سيعاقبون وفقا للقانون.

واتخذت كل من الحكومة المؤقتة الموالية لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر و”حكومة الوفاق” والتي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، إجراءات احترازية صارمة، بما في ذلك قيود على التحركات في البلاد وذلك، قبل الإعلان عن تسجيل أي إصابة بالفيروس في ليبيا.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376145

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