أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم يلزمون منازلهم بسبب كورونا

أصبح أكثر من 2.6 مليار شخص حول العالم مدعوين من سلطات بلادهم إلى ملازمة منازلهم للتصدي لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد فرض تدابير عزل في الهند ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل (18:30 بتوقيت غرينيتش)، وفقاً لتعداد أُجري (الثلاثاء) من جانب وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعت السلطات في العديد من الدول المواطنين إلى البقاء في منازلهم لمكافحة انتشار وباء «كوفيد – 19». وفي معظم الحالات، هو عزل إلزامي حتى لو أنه يقتصر أحياناً على مدة معينة في إطار «حظر تجوّل». وفي حالات أخرى، تكتفي سلطات بعض الدول حتى الساعة بدعوة غير إلزامية للبقاء في المنازل.

وأعلنت معظم الدول المعنية عزلاً إلزامياً كالهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكولومبيا. وفرضت دول أخرى حظراً للتجول أو اكتفت بتوصيات صارمة.

في فرنسا، أعلنت الحكومة قيوداً جديدة وحذّرت من أن العزل «يمكن أن يستمرّ بضعة أسابيع».

في المملكة المتحدة، حيث تراجعت الحركة في مارس (آذار)، ينبغي على الجميع أن يبقوا في منازلهم إلا في حال الضرورة.

وأعلنت السعودية أمس (الاثنين) منع التجول للحد من انتشار فيروس «كورونا» لمدة 21 يوماً، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

أما الجزائر فقد أعلنت فرض إغلاق ليلي في العاصمة وإغلاق تام لولاية البليدة الأكثر تضرراً بفيروس «كورونا» المستجدّ في البلاد.

وفرضت مصر من جهتها حظر تجوّل ليلياً لمدة أسبوعين اعتباراً من (الأربعاء).

وأعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجول اعتباراً من (السبت) الماضي وحتى إشعار آخر.

وفرضت تونس حظر تجول ليلياً الأسبوع الماضي، وإغلاقا عاما منذ يوم (الأحد) يلزم الناس بالبقاء في منازلهم إلا عند شراء الضروريات.

وقال مجلس السيادة الحاكم في السودان إنه سيُفرض حظراً للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) يوميا اعتباراً من (الثلاثاء) وحتى إشعار آخر.

وأعلنت جنوب أفريقيا عزلاً يستمرّ ثلاثة أسابيع اعتباراً من (الخميس).

وفرضت كوبا حجراً صحياً على كل السياح الذين لا يزالون على الجزيرة.

وأودى فيروس «كورونا» بحياة ما لا يقلّ عن 16961 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول)، وتم الإعلان رسمياً عن 386ألف إصابة بالفيروس في 175 بلداً ومنطقة.

المصدر: الشرق الأوسط أون لاين