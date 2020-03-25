روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس “كورونا”

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي انطونوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس “كورنا”، إذا لزم الأمر.

وقالت السفارة الروسية في بيان على موقعها فى الفيسبوك، إن “أجهزة الاختبار الخاصة بنا أظهرت جودتها العالية في الصين وإيران، وجرى تسليمها إلى إيطاليا”​​​.

وأضاف البيان: “ينبغي على الأمريكيين العاديين إن يعرفوا أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر…”.

وتواجه الولايات المتحدة نسقا متسارعا في ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”، حيث تجاوز عدد الماصبين حتى الآن 55 ألفا، فيما توفي منهم أكثر من 680 شخصا.

المصدر: سبوتنيك