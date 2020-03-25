بوتين يصدر أمرا للتحقق من جاهزية الجيش الروسي لمحاربة فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات : صرح وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، أنه اعتبارا من 25 مارس/ آذار، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال شويغو: “سيجري التحقق من جودة إدارة القيادة العسكرية والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “الغرض من الكشف هو زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس كورونا، إن لزم الأمر.”