القبض على أجنبية في الإمارات سخرت من إجراءات مواجهة كورونا

كل الوطن- الامارات اليوم : أعلنت شرطة دبي القبض على امرأة أوروبية من أصول عربية، وإحالتها إلى النيابة بتهمة بث مقطع فيديو يظهر عدم التزامها بالتعليمات الصحية والأمنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب “الإمارات اليوم”، “كانت امرأتان إحداهما أوروبية والأخرى عربية أثارتا حالة من الاستياء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لإصرارهما على تحدي التعليمات المتعلقة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، واستخفافهما بحملة “خلك في البيت”، بنزولهما في منطقة دبي مارينا لممارسة الجري، وتوجيه رسالة سلبية إلى الجمهور”.

وظهرت المرأة الأولى، وهي أوروبية، تدعو الناس إلى النزول إلى الشارع وفعل ما يحلو لهم مثل الجري، وعدم التصرف بهلع أو فزع، وشاركتها امرأة عربية، وهي مديرة أحد المشروعات، إذ وافقتها الرأي وتحدثت بطريقة سلبية بشأن حملة “خلك بالبيت”، قائلتين “كونوا إيجابيين وانزلوا مارسوا رياضتكم المفضلة”.

وحذرت شرطة دبي من عواقب عدم الالتزام بتعليمات الجهات الصحية والأمنية بالدولة المتعلقة بالالتزام بالبقاء في المنزل فيما عدا الضرورة، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس “كورونا”.

وقالت، في بيان، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها، فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم، لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية.

وبحسب الصحيفة تقرر إحالة المرأة إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات في النيابة العامة الاتحادية.

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس الثلاثاء تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 248، مع تسجيل شفاء 4 حالات جديدة.