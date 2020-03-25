عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا بلغ 62 شخصا بعد تسجيل حالتين جديدتين

رام الله – سبوتنيك. أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 62 شخصا، بعد ثبوت إيجابية حالتي اشتباه في رام الله وقرية بدو شمال غربي القدس.

وقال ملحم، خلال إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء، حول تطورات الموقف بالنسبة لفيروس كورونا، “جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطة والدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غربي القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر حيث يجري العمل لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى “هوغو شافيز” ببلدة ترمسعيا”.

وأشار ملحم إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية”.