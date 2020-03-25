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لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 333

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 333

كل الوطن- بيروت- وكالات:  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 333 حالة، أي بزيادة 29 حالة عن يوم أمس.

وتقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها. وقد تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية.

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وأشارت الوزارة أنه “حرصا على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع هذا المرض، شددت الوزارة على جميع هذه الحالات الإيجابية التي تم فحصها في المختبرات الخاصة غير المعتمدة والتي لا يعاني أكثرها من عوارض مرضية التزام الحجر الصحي المنزلي التام ريثما يتم تأكيد التشخيص أو نفيه”.

هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376198

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