تسجيل الدخول
» » سلطات موسكو تعلق بشكل كامل أنشطة الترفيه التي يشارك بها المواطنون

سلطات موسكو تعلق بشكل كامل أنشطة الترفيه التي يشارك بها المواطنون

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
سلطات موسكو تعلق بشكل كامل أنشطة الترفيه التي يشارك بها المواطنون

كل الوطن- موسكو- وكالات:  وقع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قرارا بتعليق دور السينما والنوادي الليلية ومراكز لعب الأطفال والترفيه، بالإضافة إلى حظر تدخين النرجيلة في المطاعم بسبب فيروس كورونا.

وجاء في المرسوم الذي صدر اليوم الأربعاء:

“إيقاف المؤقت: … زيارات المواطنين للمباني والهياكل والمنشآت (الأماكن الموجودة فيها) ، والمخصصة في المقام الأول لهذه الأحداث (الخدمات) ، بما في ذلك الملاهي الليلية (المراقص) وغيرها من المرافق المماثلة ، ودور السينما ، وأماكن لعب الأطفال”.
ويقول المرسوم: “غرف الألعاب ومراكز الترفيه للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية “.
ووفقًا للوثيقة ، حظرت السلطات تمامًا إقامة الأنشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية والرياضية والمعارض وغيرها من الأحداث المماثلة في موسكو بحضور المواطنين.

اقرأ أيضا...

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.

محطة مكتبة لينين مترو في موسكو، انتشار فيروس كورونا، روسيا 24 مارس 2020
تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

وجاء في بيان لغرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء:”تم تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 20 إقليما روسي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.

وأشار البيان إلى تسجيل 120 إصابة في العاصمة الروسية موسكو، بينما سجلت 6 إصابات في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان لغرفة العمليات في وقت سابق من اليوم أن “خمسة أشخاص غادروا مستشفيات موسكو بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية… وبذلك يبلغ عدد المتعافين 29 شخ

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376209

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.