سلطات موسكو تعلق بشكل كامل أنشطة الترفيه التي يشارك بها المواطنون

وجاء في المرسوم الذي صدر اليوم الأربعاء:

“إيقاف المؤقت: … زيارات المواطنين للمباني والهياكل والمنشآت (الأماكن الموجودة فيها) ، والمخصصة في المقام الأول لهذه الأحداث (الخدمات) ، بما في ذلك الملاهي الليلية (المراقص) وغيرها من المرافق المماثلة ، ودور السينما ، وأماكن لعب الأطفال”.

ويقول المرسوم: “غرف الألعاب ومراكز الترفيه للأطفال وغيرها من المرافق الترفيهية “.

ووفقًا للوثيقة ، حظرت السلطات تمامًا إقامة الأنشطة الترفيهية والتعليمية والثقافية والرياضية والمعارض وغيرها من الأحداث المماثلة في موسكو بحضور المواطنين.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا إلى 658 حالة بعد تسجيل 163 إصابة جديدة بالفيروس في 20 إقليما خلال 24 ساعة.