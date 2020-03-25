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صحّة الشرقية: خروج 270 نزيلا من المحاجر الصحّية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
صحّة الشرقية: خروج 270 نزيلا من المحاجر الصحّية

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن خروج أكثر من 270 نزيل من المتواجدين في المحجر بالمنطقة للعائدين من الدول الموبؤة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم.

وأشارت الشؤون الصحية بالمنطقة أن عدد المحاجر بالمنطقة 9 محاجر مخصصة للعائدين من الدول الموبؤة بفايروس الكورونا والمخالطين.

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وبينت المديرية أن جميع الحالات التي تم لها السماح بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء واخصائيين وممرضين.

مؤكدة أنه هناك كان كشف يومي كان يجرى للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي.

كما وفرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية كافة الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعه مع ذويهم هاتفياً بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376212

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