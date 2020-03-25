51 حالة إصابة جديدة بكورونا في المملكة…..19 حالة شفاء من الفايروس

كل الوطن- متابعات- الجزيرة: أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 51 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 562 إصابة، وأن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 19 حالة بعد شفاء إصابة اليوم، فيما لم يسجل أي حالة وفاة.

وأضاف أنه تم إجراء أكثر من 28 ألف فحص، لافتا إلى أن أكثر من نصف حالات الإصابة بكورونا هي لمخالطين، مشددا على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالعزل للقضاء على الفايروس، وخاصة التوقف عن المخالطة.

وحذر العبدالعالي من السماع لأشخاص لا صفة طبية وصحية لهم وما يسوقونه من خلطات وخزعبلات، مشيرا إلى أن المرض جديد ولا يمكن للأبحاث التوصل إلى علاج أو لقاح في الفترة القريبة، الأدوية التي تصدر لا تزال قيد البحث ونستبشر بها.

ودعا إلى الاتصال بالرقم 937 للاستفسار أو الحصول على معلومات عن فايروس كورونا.

من جهته قال متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن رجال الأمن سيباشرون مهام تطبيق قرار منع التجول اليوم من الساعة السابعة مساء وسيطبقون العقوبات بحق المخالفين.

وأضاف أنه خارج أوقات منع التجول يجب عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ومن لديه حالة قصوى عليه الاتصال على 911 في منطقة مكة المكرمة، و 999 في بقية مناطق المملكة ورجال الأمن هم من يقدرون الحالة القصوى التي تدعو الشخص للخروج.

فيما أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على أن كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن مستمرة حتى في أوقات منع التجول، وأن القطاعات الأساسية تعمل في أوقات منع التجول وعلى مدار اليوم ويمكن الطلب من خلال التطبيقات المرخصة.

وأشار حول ارتفاع بعض أسعار السلع خاصة الخضار والفاكهة، أن الوزارة تلقت 41 ألف بلاغ عن ارتفاع في الأسعار، خاصة في الفواكه والخضار، وبين أن هذه الزيادة في الأسعار مردها إلى حركة التصدير التي تأثرت بسبب أزمة كورونا عالميا.

وشدد الحسن على أن الوزارة أوقعت عقوبات وغرامات على المخالفين الذين رفعوا أسعار سلع دون مبرر، داعيا المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات أو غش تجاري على تطبيقات وزارة التجارة أو الاتصال بالوزارة على 1900.

وبين أنه جاري التنسيق مع وزارة الموارد البشرية من أجل تمكين القطاع الخاص من استثناء بعض موظفيه من منع التجول للحاجة، موضحا أنه سيتم اطلاق رابط لاستقبال الطلبات

وتناول المتحدث باسم هيئة الاتصالات علي المطيري أن الهيئة أعلنت عن شركات البريد المرخصة وتطبيقات التوصيل المرخصة، مؤكدا على إجراءات السلامة فيها، أنها تعمل على مدار الساعة، داعيا المستخدمين إلى التعامل فقط مع

التطبيقات والشركات المرخصة، وإلى الاستفادة من الحلول التقنية، لافتا إلى أنه في حال وجود أي مخالفات على هذه الشركات والتطبيقات ضرورة التواصل على الرقم 19966.