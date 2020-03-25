هيئة الصحفيين: بتضافر الجهود سنتغلب على المعضلة

كل الوطن- متابعات- الجزيرة – رنيم المشهراوى: صدر عن هيئة الصحفيين السعوديين بياناً صحفياً يذكر بواجبات الإعلاميين تجاه الوباء العالمي بفايروس كرونا هذا نصه:

إنطلاقاً من واجبنا ومسؤولياتنا الوطنية تجاه مجتمعنا السعودي، ودعماً للجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة هذا البلد ومؤسساته المختلفة لمواجهة تفشي وباء كرونا والحد من إنتشاره..

يتطلع الجميع الى الدور الريادي للإعلام والإعلاميين من خلال التعامل بمهنية لإسناد جهود الجهات المختصة في مكافحة هذا الوباء، ونشر الثقافة الصحية السليمة التي تؤمن سلامة الوطن والمواطن..

وإيماناً بمسؤولياتها الإعلامية والمهنية والوطنية تناشد هيئة الصحفيين السعوديين زملاء المهنة، والمواطنين الكرام التوقف بتبصر وتمعن عند هذه المسلمات:

* إن فايروس كرونا وباء عالمي اجتاح معظم دول العالم، ومازال يسجل إنتشاراً واسعاً في أرجاء العالم، والناقل لهذا الفايروس هو الإنسان، وبقدر التزام الناس بالبقاء في المنازل وعدم المخالطة يتحقق العلاج الوقائي الأول..

* إن قيادة هذا البلد سخرت كل الإمكانيات البشرية والصحية والمادية والتنظيمية – دون حدود – لمواجهة هذا الوباء ودرء توسع إنتشاره حتى لا يشكل كارثة عامة – لا قدر الله – ويحق للسعوديين أن يفرحوا بإنجازهم الوطني في إدارة

هذه الأزمة، ويطمئنوا على أمنهم الصحي، ويحق لهم أن يفرحوا بمضامين خطاب مليكهم الذي تضمن أرقى معاني الإنسانية الحقة، والحرص على المواطن وحفظ حقوقه والوقوف معه في السراء والضراء ومقارنة ذلك مع دول أخرى متقدمة سبقت المملكة مادياً وعلمياً وصحياً..

ومن شكر هذه النعم التماهي مع مضامين الخطاب الملكي وإدراك حجم النازلة الصحية وقيام المواطن بما هو مطلوب منه وفق التعليمات والتوجيهات الرسمية والأمتثال لها في ظل هذه الظروف الصحية الخطيرة..

* التثبت من تناقل الرسائل الإعلامية حول هذا الوباء وتحري الدقة.. والإتكاء فيما ينشر على ما يصدر من جهات الإختصاص..

* مساندة الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة المرتبطة بهذه الكارثة الصحية العالمية، والإمتثال

للإجراءات الإحترازية المتخذة بهذا الشأن.. ومن أشكال المساندة:

– خدمة الرسائل التوعوية التي تصدرها وزارة الصحة والجهات الأمنية والبناء عليها ونشرها بالطرق المختلفة.

– الثناء على الجهود الجبارة المبذولة من جهات ورجال نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطن، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهو من باب الحديث عن النعمة”، ” وأما بنعمة ربك فحدث “.

– نقد الممارسات الخاطئة التي يقع فيها بعض أفراد المجتمع مخالفةً للتوجيهات وتجاهلاً للنصائح والتعليمات مثل تجمعات الأفراد، أو الخروج من المنازل دون حاجة قصوى، أو تناقل بعض الرسائل الهازلة أو السلبية وغيرها..

– عدم الإساءة الى الجهود الجبارة التي تبذلها جهات الإختصاص، ومحاربة كل ما يسيئ لتلك الجهود..

– تسخير الأقلام ومنصات التواص المختلفة في بث الطمأنينة، وعدم التهويل وبث الذعر، أو التهوين من هذا الوباء، ومكاشفة الناس بالمخاطر المترتبة على مخالفة التعليمات التي تصدر بهذا الشأن من الجهات المسؤولة..

– تشجيع المبادرات النابهة التي تقوم بها المؤسسات ورجال الأعمال والأفراد مما يسند جهود مملكتنا العظيمة وينشر روح التعاون والتواد بين أفراد المجتمع ويتماهى مع جهود المسؤولين، وبتضافر جهود الجميع سنتغلب بإذن الله على المعضلة.

حفظ الله مملكتنا ومجتمعنا السعودي والمقيمين على أرضها، وجميع دولنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء من الكوارث والأخطار والأوبئة إنه سميع مجيب.