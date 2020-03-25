تسجيل الدخول
» » بومبيو: اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا

بومبيو: اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
بومبيو: اتفقت والأمير محمد بن سلمان على التعاون لصد كورونا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه تحدث مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن تفشي فيروس كورونا.

وقال بومبيو على تويتر الأربعاء: “اتفقنا على ضرورة أن تعمل كل الدول سوياً لاحتواء الوباء”.

اقرأ أيضا...

كما أضاف: “تحدثت إلى الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة”.

إلى ذلك شدد بومبيو قائلاً: “ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني”.

يشار إلى أن قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعقد في السعودية الخميس لمناقشة جهود مكافحة كورونا.

كما ستبحث القمة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما لا يقل عن 19246 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش. وتم تشخيص أكثر من 427940 إصابة في 181 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

المصدر: العربية نت

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376258

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.